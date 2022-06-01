Son dakika: 3600 ek göstergede flaş gelişme! Kapsam belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu çalışanlarının refahını arttırmak için bütçe çalışmasını tamamladı. Başkan Erdoğan'a sunulacak düzenleme ile ek gösterge polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.