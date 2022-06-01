THY uçaklarında kapıdan kapıya internet dönemi

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, misafirlerine beklentilerinin ötesinde seyahat deneyimi yaşatmayı hedefleyen şirket, 131 uçağında kesintisiz internet deneyimi sunuyor.

İnternet hizmetini 2011'den itibaren havada da sunan THY, daha önce uçak 10 bin feete yükseldiğinde aktif olan internet servisini, artık kapı kapandığı anda başlatıp varış havaalanında kapı açıldığı ana kadar kesintisiz sürdürüyor.

Mayıs ayı itibarıyla Gate to Gate sistemini 74'ü dar, 57'si geniş gövde olmak üzere 131 uçağında devreye alan THY, bu sistemi filosunda internet hizmeti sunduğu diğer uçaklara da kademeli olarak uygulayacak.

"YENİ TEKNOLOJİLER ÜZERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yeni teknolojiyle yolcularına sundukları bu hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni teknolojiler üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bolat, "Dünyada en çok ülkeye uçan ve uluslararası bağlantıları en kapsamlı şekilde sağlayan havayolu olarak internet kapsama alanımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Bulutların üzerinde, misafirlerine yalnızca yer kürenin değil sanal dünyanın imkanlarını da en iyi şekilde sunan havayolu olmak için yeni teknolojiler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.