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Haberler Ekonomi TÜİK'ten 26 Şehirde 50 Personel Alımı

TÜİK'ten 26 Şehirde 50 Personel Alımı

Türkiye İstatistik Kurumu 50 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 haziran 2022

01.06.2022, 09:27

TÜİK’ten 26 Şehirde 50 Personel Alımı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi doğrultusunda, 2020 KPSS (B grubu) KPSS P3 puan sırasına konulmak suretiyle, her bir birim için boş bulunan pozisyonun 4 (dört) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre tabloda dağılımı gösterilen şekilde 50 (elli) Sözleşmeli Personel (Anketör) alınacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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