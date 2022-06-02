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Haberler Ekonomi Afyon Kocatepe Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 haziran 2022

02.06.2022, 09:19

Afyon Kocatepe Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 (B) maddesi uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen münhal pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır."

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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