Alman yatırımcıların İzmir’e ilgisi artıyor

MÜSİAD Karlsruhe Şubesinin yeni binası MÜSİ- AD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu ve MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı'nın katılımıyla törenle açıldı. Avrupa Genel İdare Kurulu (AGİK) ve MÜSİAD Avrupa Başkanlar Toplantısında küresel gelişmeler görüşüldü. AGİK fuarında stant açan MÜSİAD üyesi 90 firmanın çalışmaları tanıtılırken, programlara ve fuara katılan MÜSİAD İzmir Başkanı Saygılı, Alman yatırımcılarının İzmir'e ilgisinin artarak devam ettiğini söyledi.

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