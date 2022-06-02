Girişimciler dönüşüm sürecinin kahramanı

EGE Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Gençlik Komisyonu tarafından düzenlenen girişimcilik panelinde, girişimcilik 4 farklı perspektiften ele alındı. Panelde, girişimcilik, kadın girişimciliği, melek yatırımcılık, İzmir'de girişimciliği destekleyen mekanizmalar üzerinde duruldu. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer açılışta yaptığı konuşmada, "Yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Gençlerimiz, girişimcilerimiz tüm bu süreçleri geliştirecek kahramanlarımızdır" dedi.

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