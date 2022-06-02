İzmir’de toplu ulaşıma ve suya yine zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda aldığı Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) bağlı aylık "otomatik zam" kararı sonrası toplu ulaşım araçlarına zam yapıldı. Büyükşehir Belediyesi artan akaryakıt fiyatları ile birlikte ulaşıma şubat ayında yüzde 38 zam yapmıştı. Zamla 4.70 TL olan birinci biniş ücreti 6.5 liraya çıkmıştı. Suya yüzde 30 zam yapılırken, konut aboneliğinde 0-10 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 9,83 lira, 11-20 metreküp suyun fiyatı 11,70 lira, 21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı da 21,89 lira olarak belirlendi.

Mart ayı ÜFE verisine göre araçlarda birinci biniş ücreti 6.5 TL'den 7.10 TL'ye çıkmıştı. Nisanda ÜFE oranı aylık bazda 7,67 oldu. Böylece ulaşıma ve su ücretlerine yüzde 7,67 zam gelmiş oldu. Zam dünden itibaren yansıtıldı. Tam biniş 7.10'dan 7.64'e yükseldi. Böylece 54 kuruş artış oldu. İzmir Büyükşehir, su ücretlerine yüzde 7.60 artış yaptı. Yeni tarife dünden itibaren devreye girdi. Kararla konut aboneliğinde 0-10 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 12,39 TL, 11-20 metreküp suyun fiyatı 14,74 TL, 21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı 27,60 TL'ye çıktı.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARINDA ARTIŞ

ELEKTRİK ve doğalgaz fiyatları da zamlandı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 10 artış oldu. Elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 oranında zam yapıldı.