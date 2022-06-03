Denizli-Aydın Otoyolu turizmi geliştirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu ile 2,5 saat süren güzergahın 70 dakikaya düşürüleceğini söyledi. Denizli- Aydın Otoyolu ve Denizli çevre yolu şantiyelerinde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu sayesinde Pamukkale, Efes, Didim gibi önemli turizm yerlerine ulaşım kolaylaşacak. 1 milyar 100 milyon TL'ye mal olacak otoyol ile zamandan 560, akaryakıttan 168, karbondioksit salınımından 3 milyon olmak üzere yıllık toplam 731 milyon liralık tasarruf sağlanacak" diye konuştu. ■ SEBAHATTİN ALP

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