İstanbul Finans Merkezi yasası Meclis’e sunuldu

AK Parti uzun süredir üzerinde çalıştığı İstanbul Finans Merkezi (İFM) kurulmasına ilişkin yasa teklifini tamamladı ve Meclis Başkanlığına sundu. Teklifte hedef "İFM'nin Londra, Dubai gibi önde gelen küresel finans merkezlerinden biri haline gelmesi" olarak gösterildi. Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler ve arkadaşlarının imzası ile TBMM Başkanlığına sunulan teklife göre İFM'deki tüm altyapı ve üstyapının işletilmesi, yönetilmesi, bağımsız bölüm ve alanların kiralanması gibi yönetim faaliyetleri Varlık Fonu tarafından kurulacak bir şirket tarafından yürütülecek. Yatırımcıların merkezi tercih etmeleri için çeşitli kolaylıklar sağlanacak. Bu kapsamda İFM'de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetler kapsamında elde edilen kazançlarının yüzde 75'i kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilecek. ■ ZÜBEYDE YALÇIN

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