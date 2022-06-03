Kamuya 2 bin 223 yeni kadro

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 223 kadro ihdası gerçekleştirildi. Buna göre en çok personeli Diyanet İşleri Başkanlığı alacak. Adalet Bakanlığı'nın taşra teşkilatına 210 adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı, İçişleri Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatına 3 içişleri müşaviri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 1 daire başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 3 daire başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 3 daire başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın taşra teşkilatına 81 şube müdürü, Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatına 1 müdür ve 2 müdür yardımcısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 1 genel müdür yardımcısı ve 6 daire başkanı kadroları ihdas edildi. Savunma Sanayi Başkanlığı, SGK, DSİ ve Orman Genel Müdürlüğüne kadrolar verildi.

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