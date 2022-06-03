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Haberler Ekonomi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 46 Öğretim Üyesi alıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 46 Öğretim Üyesi alıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 46 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Personel alım ilanının şartları ve detayları da açıklandı.

03.06.2022, 09:26

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 46 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi şu açıklamayı yaptı:

"Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır."

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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