Teknik Yapı, yılın ikinci yarısında hız artıracak

Teknik Yapı, İstanbul Bahçeşehir'deki Residence Inn Deluxia projesinin teslimi için çalışmalarına hız verirken, İzmir'de başlayan kentsel dönüşüm hamlesine katkıda bulunacak yeni bir proje için son hazırlıklarını yapıyor. Yılın ikinci yarısında müşterileriyle iki farklı mutluluk yaşayacaklarını açıklayan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Umut Durbakayım, bir projede teslim sevinci yaşanacağını, bir diğerinde ise güvenli geleceğe ilk adımın atılacağını söyledi. Residence Inn Deluxia'da 2023 sonunda teslimler başlayacak. Projenin yüzde 85'nin satıldığını belirten Durbakayım, Emlak Konut önderliğinde, Halk GYO ortaklığı ile inşaatı devam eden Evora İzmir'in büyük bir ilgi gördüğünü ifade etti. Çok yakında İzmir'de yeni bir kentsel dönüşüm projesinin başlayacağını açıklayan Durbakayım "İzmirlilere de deprem riskinden arındırılmış güvenli konutlar yapacağız" dedi.

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