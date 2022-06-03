Yatalak hastalara özel akıllı yatak geliştirildi

NİĞDE Teknopark'da faaliyet gösteren bir firma, yatalak hastaların tuvalet ihtiyaçlarını kimseye bağımlı olmadan giderebilecekleri sistem geliştirdi. Eşinin babasının yatağa bağımlı olmasından dolayı bakımını üstlendiği yıllarda, yatalak hastaların tuvalet ihtiyacını kimseye bağımlı olmadan gidermesi için bir ürün araştıran ve dünya genelinde yaptığı araştırmalardan sonuç alamayan Savaş Arslan ürünü kendisi geliştirmeye karar verdi. Otomatik tuvaletli akıllı hasta yatağına dünya genelinde hem yatağa bağımlı hastaların hem de bakımını üstlenen kişilerin büyük ihtiyaç duyduğunu belirten Arslan, KOSGEB desteğiyle geliştirdiği yatağın ptototipini yaptı. Hasta yataktaki sensörlerle temizlenebilecek. Seri üretime geçmeyi planlayan Arslan, yakında hastaların yine kimseye ihtiyaç duymadan banyo yapabilecekleri sistemi geliştireceklerini belirtti.

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