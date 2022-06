Et piyasasında fiyatlar yüzde 10 ucuzladı

Et fiyatlarında geçtiğimiz haftalarda yüzde 25'e varan artışların ardından, vatandaşların et ve et ürünlerine yönelik talebindeki düşüş ve satışların azalması üzerine, et üreticileri yüzde 10'a varan indirim yapmak zorunda kaldı. Kargas etin 105 liradan 95 lira bandına geldiğini belirten İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyesi Bülent Öztürk, "Satış olmayınca otomatik olarak fiyatlar geri geldi. Önümüz Kurban Bayramı, satışlar daha da düşeceği için fiyatlarda indirim sürebilir" dedi.

KURBAN'DA İNDİRİM SÜRER

Kırmızı et sektörünün düzenlenmesi amacıyla sığır yetiştiricilerine verilen destek uzatıldı. Temel gıda ürünlerinde yüzde 7'lik KDV indiriminin ardından gözler market ve kasap fiyatlarına çevrilmiş, fiyatlarda gözle görülür bir düşüş gerçekleşmişti. Ancak daha sonra art arda yapılan zamlar üzerine et satışlarında önemli bir düşüş yaşandı. Öztürk, satışların düşmesiyle toptan et fiyatlarının 105 liradan 95 liraya gerilediğini ve bu düşüşün devam edeceğini belirterek, "Market ve kasap reyonlarında satışların düşmesi, toptan üreticileri indirime götürdü. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla fiyatlardaki düşüş sürer. Tüm masraflarımızın artması bizi zam yapmaya zorlamıştı ancak indirime mecbur kaldık. Yemden diğer tüm kalemlere dek indirimler olsa biz de et fiyatlarını daha düşürürüz" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL