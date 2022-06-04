Gemi ve yat dış satımı 5 ayda yüzde 26 arttı

GEMI ve yat ihracatı, ilk 5 ayda 2021'in aynı dönemine göre yüzde 26.3 artarak 577 milyon 86 bin dolara ulaştı. TİM verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.4 artarak 102 milyar 504 milyon dolar gerçekleşti. Bu dönemde 125 ülkeye 577 milyon 86 bin dolar değerinde gemi ve yat ihracatı yapıldı. İhracatın Türkiye ihracatı içindeki payı yüzde 0.6 oldu. 5 ayda Türkiye'nin 26 kentinden gemi ve yat ihraç edildi, dış satımın 297.5 milyon dolarını İstanbul gerçekleştirdi.

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