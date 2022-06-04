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Haberler Ekonomi Kalyon, temiz enerji üretimini sürdürüyor

Kalyon, temiz enerji üretimini sürdürüyor

4.6.2022

Kalyon, temiz enerji üretimini sürdürüyor
KALYON Enerji, odağına sürdürülebilirlik kavramını koyarak, temiz tabiat, verimli enerji, daha sağlıklı bir dünya için yatırımlarını hız kesmeden sürdürecek. Şirket, Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda doğayı iyileştirecek enerji üretiyor. Kalyon PV, dört farklı aşamadan oluşan güneş paneli üretimini tek çatıda toplamasıyla dünyanın ilk ve tek üretim tesisi konumunda. Kalyon Karapınar GES'in 2 milyon güneş panelini üreten Kalyon PV, yılda toplam 6 milyon kilovatsaatlik enerji üretecek. Santral 2022 sonunda tam kapasiteye ulaştığında 2 milyon tonun üzerinde karbon emisyonunun önlemesinin yanında, 2 milyon haneye temiz elektrik sağlayacak.
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