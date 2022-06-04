MANİSA'NIN yükselen yatırım bölgesi Turgutlu'nun yeni yaşam vaadi Lidya Garden City lansman töreni gerçekleşti. 'Yeni Cassaba' mottosuyla yola çıkan 3 etap-14 kısımdan oluşacak; sakinlerine doğa ile iç içe huzur dolu ve güvenli bir yaşam vadeden Lidya Garden City'nin Sardes Etabı'nın ilk sitesine yönelik gerçekleştirilen lansman törenine yoğun ilgi gösterildi. Klasik müzik ekibi, ikramlar ve fotoğraf çekim alanının bulunduğu törende konuklar hem keyifli zaman geçirdi hem de projenin satış ekibinden projeyle ilgili bilgi aldı. Lidya Garden City Satış Ofisi'nin açılışının ardından konuklar örnek daireyi inceleyerek projeyi deneyimleme imkânı buldu.

Lansman töreninde konuklara proje hakkında bilgi veren proje yöneticilerinden Tamer Altuncuoğlu 2011'den bu yana 200 dönüm arazide Lidya Garden City projesinin geliştirilmesi için alanında uzman mimar ve mühendis kadrosu ile çalıştıklarını söyledi. Törene Lidya Garden City Proje Yatırımcısı Hasan Sami Baruğ ile İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu katıldı.