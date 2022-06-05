Otomotivde yerli ve yenilikçi ürünler vitrinde

Otomotiv endüstrisi profesyonellerini TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bir araya getiren Automechanika Istanbul 2022'de Türk firmalarının sergilediği yenilikçi ürünler öne çıkarken, özellikle fuarda ilk kez sergilenen ve e-mobiliteye yönelik ürünler ilgi görüyor. Yerli korna ve yedek parça üreticisi Seger'in Genel Müdürü Tülin Tezer, elektrikli araç üreticisi Tesla'ya üretime başladığı yıldan bu yana korna tedarik ettiklerini belirterek, "Togg yeni müşterilerimizden bir tanesi. Biz de Togg projesinde SUV araçlar için, korna ve AVAS ürünümüzün tedarikçisi olarak rol alacağız." diye konuştu.

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