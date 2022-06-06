Beykent Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilanda, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 7 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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