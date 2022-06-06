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Haberler Ekonomi Giresun Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor

Giresun Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor

Giresun Üniversitesi 7 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022 olarak duyuruldu.

06.06.2022, 09:20

Giresun Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilanda, "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 24. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla... " denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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