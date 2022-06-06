İnanç turizmiyle İzmir 12 ay ziyaretçi ağırlar

Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, Hafta başı Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu oldu. Pandeminin ardından İzmir'in turizm potansiyeli ve bölgedeki inanç turizminden beklentiler konularında değerlendirmelerde bulunan Tercan, "Esas olan konaklatmayı becermek. Bizim bunu sağlamak için elimizde çok kıymetli inanç turizmi var. Bugün Suudi Arabistan ve İsrail, inanç turizmi sayesinde ciddi kazançlar elde ediyor. Bizim de Hristiyan dünyası için kutsal olan yedi kiliseyi değerlendirmemiz gerekiyor. İnanç turizmi bizim birinci önceliğimiz olmalı. Deniz, kum ve güneş turizmi dünyanın her yanında var. Bizim dünyada tek olan değerlerimizi ön plana çıkarmamız gerekir. Bölgemizdeki 7 kiliseyi biz layıkıyla değerlendirebilirsek bu şehir 12 ay turist ağırlar" dedi.

CİDDİ TANITIM YAPILMALI

● Pandemi sürecinde turizmde ciddi sıkıntılar yaşandı. Siz bundan sonrası için neler bekliyorsunuz? Bu sene kasım ayından itibaren otellerin ana giderleri olan doğalgaz, elektrik gibi giderlere ciddi zamlar geldi. Bu artışlar maliyetleri arttırdı. Otelleri açarken en büyük sıkıntı personel konusunda yaşandı. Şu anda her otelin yüzde 40 personel eksiği var. Bizim üniversite öğrencilerimize buradan bir çağrımız var. Buralarda yazın güzel iş fırsatları var. Ege Turistik İşletmeler Derneği ve bize başvurabilirler. Resepsiyon, gece resepsiyoncusu, garson ve oda temizleyicisi açığımız var. Turizm gençlerimizin yazları yapabileceği en iyi iş. Hem harçlıklarını çıkarabilir hem yabancı dillerini geliştirebilir hem de otelcilik öğrenebilirler. Sezonun nasıl geçeceğine gelirsek; dünyada ve ülkemizde büyük bir ekonomik sıkıntı var. Şu anda İzmir'imiz için yerli turizm geçmiş yıllara oranla daha az olacak. Ukrayna'daki savaş ise o bölgelerden ülkemize ve şehrimize gelen turist oranını düşürecektir.

YILDA 5 MİLYON TURİST ŞART

● Bu durumu tersine çevirmek için neler yapılmalı? Yurt dışında ciddi tanıtım yapmamız gerekiyor. Bizim şu anda yabancı turiste ve özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerimize ihtiyacımız var. Başta Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika'da olmak üzere İzmir'i tanıtmamız gerekiyor. Bu sene bizi kurtaracak olan tek formül budur. ● Tanıtımı İzmir iyi yapıyor mu? Hayır, yapamıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Tanıtım Vakfı ve turizm müdürlükleri var. Buralar vasıtasıyla vakit kaybetmeden televizyon ve dergilerde reklamlar vermemiz lazım. Dijital ortamı da reklam için kullanmalıyız ama o bölgedeki özellikle kadınlara yönelik dergilerde reklamlar vermemiz gerekiyor. ● İzmir'in turizm potansiyeli nasıl geliştirilebilir? Artık İzmir'de turizm ile ilgili toplantılar yerine harekete geçilmesi şart. Şu an İzmir reklamlarının dönmesi gerekiyor. Ben 1990 yılından beridir turizm ile alakalı sayısız toplantıya katıldım. Bizler artık eylem istiyoruz. Biz inanç turizminin marka şehri olmalıyız. Bizim sadece inanç turizmiyle 2 buçuk milyon turist ağırlamamız gerekiyor. İzmir'de termal su var ama uluslararası bir tane termal kür merkezimiz yok. Termalin adı var kendi yok. Bizim en az 4 veyahut 5 adet termal kür merkezimizin açılması gerekiyor. Bu şehre gelen insanlar İzmir'i beğeniyor. Bizim şehrimize turist çekmemiz gerek. Bunu yaparsak sürekli olarak turist ağırlamaya devam ederiz. İzmir'in turizm potansiyeli müthiş. El birliği ile hak ettiği yere getirmeliyiz. İzmir'in yılda 5 milyon turist ağırlaması lazım ve bu hedefe ulaşana kadar çabalamalıyız.

KRUVAZİYERLER TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

● İzmir'e kruvaziyer gemilerinin gelmesi yeterli mi? Kruvaziyer turizminin başlaması tabii ki güzel bir gelişme lakin bu turist sayısını arttırmak için tek başına yeterli değil. Esas olan konaklatmayı becermek. Bizim bunu sağlamak için elimizde çok kıymetli inanç turizmi değerleri var. Bugün Suudi Arabistan ve İsrail, inanç turizminden büyük paralar kazanıyor. Bizim de inanç turizmiyle gelirlerimizi artırmamız lazım. Bu potansiyeli çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor.

MERT ALPDÜNDAR