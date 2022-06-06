Keban HES’in 4 ünitesi yenilendi

TÜRKİYE'NİN son yıllarda başlattığı yerli ve milli hamleler, her alanda olduğu gibi enerji alanında da boy gösterdi. Türkiye'nin 3'üncü büyük hidroelektrik santrali (HES) olan Keban HES'te yerli malzemeler kullanılarak yapılan iyileştirme çalışmaları kapsamında 8 ünite ve bağlı jeneratörlerden 4'ü yeniden üretilirken, iyileştirmeler de yapıldı. İyileştirmelerle mevcut güç kapasitesi ise 150 megavattan 180 megavata çıkarıldı. Yapılan son ihale bedeli dikkate alındığında 4 ünitede yaklaşık 130 milyon lira da tasarruf sağlandı. Yerli dokunuşla hem tasarruf hem de verim artışı yakalanmış oldu. ■ BARIŞ ŞİMŞEK

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