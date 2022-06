Onarım yedek parça ithalatını engelliyor

RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, otomotivde parça değişimi yerine onarımın; her zaman herkese, en başta Türkiye'ye kazandırdığını belirterek, "13 yılda her yıl 1 milyar TL, yani toplam 13 milyar TL'lik yedek parça ithalatını onarım sayesinde durdurmuş olduk." dedi. Ünaldı, otomotiv endüstrisi profesyonellerini bir araya getiren Automechanika Istanbul 2022 fuarında yaptığı açıklamada, parça onarımının sigorta şirketlerine de katkı sağladığına işaret etti. Ünaldı, "Şu anda 100 hasarlı parçanın yüzde 65 bandında onarımını gerçekleştirebiliyoruz. Bunu yeni geliştirdiğimiz tekniklerle, yeni aldığımız cihazlarla her geçen gün daha da artırıyoruz." dedi.

