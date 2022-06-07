Borsa 2.654 puanla rekor seviyeyi gördü

BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.649,61 puana taşıdı. Gün içerisinde 2.654 puana çıkarak rekor kıran BİST 100 endeksi günü .yüzde 1.80'lk artışla 2.648 puandan tamamladı. Analistler, enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD'de açıklanan son makroekonomik verilerin resesyon endişelerini yatıştırması ve Çin'in yeni tip koronavirüs salgınını büyük oranda kontrol altına almasının ardından tekrar normalleşmeye başlamasının risk iştahını artırdığını söyledi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.650 seviyesinin direnç, 2.560 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti

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