  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Büyükşehir'e en çok payı verip en az yatırımı alıyoruz

Büyükşehir'e en çok payı verip en az yatırımı alıyoruz

7.6.2022

Büyükşehir’e en çok payı verip en az yatırımı alıyoruz
ALİAĞA Belediye Başkanı Serkan Acar, "İzmir 40 vergi veriyor, 1 yatırım alıyor" siteminde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e "Tunç Bey'in açıklamasında gördük ki; Büyükşehir Belediyesi en az yatırımı Aliağa'ya yapmış. Büyükşehir'in bütçesine ekonomik olarak en fazla katkı sağlayan Aliağa'dır ama yatırım meblağlarında da en az payı Aliağa almıştır. Bence burayı çözersek yapacağımız eleştirilerde hak sahibi olabiliriz" dedi. MHP'li Belediye Başkanı Acar, Aliağa'da Büyükşehir'in asfalt aracını hiç görmediğini dile getirerek, "Biz kendimizi Büyükşehir'e evlat olarak görmüyoruz. İzmir'e hükümetimiz ciddi yatırımlar yapıyor" ifadelerini kullandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA