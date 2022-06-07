Büyükşehir’e en çok payı verip en az yatırımı alıyoruz

ALİAĞA Belediye Başkanı Serkan Acar, "İzmir 40 vergi veriyor, 1 yatırım alıyor" siteminde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e "Tunç Bey'in açıklamasında gördük ki; Büyükşehir Belediyesi en az yatırımı Aliağa'ya yapmış. Büyükşehir'in bütçesine ekonomik olarak en fazla katkı sağlayan Aliağa'dır ama yatırım meblağlarında da en az payı Aliağa almıştır. Bence burayı çözersek yapacağımız eleştirilerde hak sahibi olabiliriz" dedi. MHP'li Belediye Başkanı Acar, Aliağa'da Büyükşehir'in asfalt aracını hiç görmediğini dile getirerek, "Biz kendimizi Büyükşehir'e evlat olarak görmüyoruz. İzmir'e hükümetimiz ciddi yatırımlar yapıyor" ifadelerini kullandı.

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