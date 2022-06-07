Hint düğünlerinde bu yıl rekor kırılacak

Antalya'da, Muğla'da ve son olarak İzmir'de salgın sonrası yoğun talep alan düğün organizasyon sektörü, 3 gün 3 gece süren ve yüksek harcamalar yapılan Hint düğünü sayısında rekor kırmayı hedefliyor. Düğün organizasyonları yapan Inventum Global'in Hint Düğünleri Müdürü Mustafa Onat, Antalya'ya sadece Hindistan'dan değil, Uganda, Şili gibi farklı ülkelerde yaşayan Hindistanlıların da düğün için geldiğini söyledi.

35 KAT FAZLA HARCIYOR

Hint düğünlerinin orta ve çok yüksek bütçeli düğünler olduğuna dikkati çeken Onat, "Düğün için Avustralya'dan uçak kiralayıp Antalya'ya gelecekler var. Amerika'dan, İngiltere'den gelecekler var." dedi. Onat, bu yıl 16 Hint düğünü organize ettiklerini, Antalya'nın yanı sıra Muğla'da da düğün yaptıklarını kaydetti. Salgın sonrası yoğun taleple karşılaştıklarını anlatan Onat, şunları dile getirdi: "2022'de 30 düğünü geçeceğiz. Ülkemiz için bir rekor. 2023'te en az 50 düğün yapmayı planlıyoruz. Dünyada Hint düğünlerinin 40 milyar dolarlık bir pastası var. Biz yeterince pay alamıyoruz. Vize kolaylığı sağlanırsa yılda 400-500 Hint düğününü çok rahat yaparız. Hint düğünü turizmde stratejik bir pazar. Hintliler denizi, kumu değil daha çok kültür turizmini, gezmeyi ve alışveriş yapmayı seviyor." Düğün Turizmi Forumu Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy da Hint düğünü sezonunun hızlı başladığını belirterek, "Hint düğünü için gelen bir kişi, normal turistten 35 kat daha fazla harcama yapıyor" diye konuştu.