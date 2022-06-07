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Haberler Ekonomi Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 39 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Haziran 2022 olarak duyuruldu.

07.06.2022, 09:25

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilanda, "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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