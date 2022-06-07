Pamukkale’ye 5 ayda 431 bin turist geldi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de bu yılın ilk 5 aydaki ziyaretçi sayısı, geçen senenin aynı dönemini geride bırakarak 431 bin 83 olarak kayıtlara geçti. Dünyaca ünlü beyaz travertenleri mayısta 190 bin 200 yerli ve yabancı turist gezdi. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Kovid-19 vakalarının azalmasının ardından bölgenin yeniden canlandığını söyledi. Şen, şöyle konuştu: "Bu sayılar bize gösteriyor ki yıl başında koyduğumuz 2 milyon turist hedefini rahatlıkla tutturabiliriz. Pamukkale'de 2019 yılını aratmayan bir sezon geçirmeyi hatta 2019 yılı rakamlarının da üstüne çıkabileceğimizi umut ediyoruz."

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