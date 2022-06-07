Sağlık turizminde marka olmalıyız

İzmir Diş Hekimleri Odası Başkanı Yaman Yamangil, meslektaşlarının özlük haklarını korumak ve oda çatısı altında güçbirliği oluşturmak için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. İzmir'in gerek coğrafi konumu, gerekse sağlık altyapısı nedeniyle önemli bir sağlık turizmi destinasyonu olduğunu dile getiren Yaman Yamangil, bu konuyla ilgili özel bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

SORUNLARIN TAKİPÇİSİYİZ

Yamangil, "İzmir hem kent merkezi hem de çevresiyle önemli bir potansiyele sahip. Sağlık turizminin yıldızı olabilir. Ulaşım olanaklarının yanı sıra; hekim kalitesi, sağlık altyapısı ve fiyat avantajı nedeniyle de uluslararası bir destinasyon. Üstelik İzmir, diş laboratuvarları konusunda önemli bir altyapıya sahip. Bu konuda gerek belediyeler gerekse de ticaret odası ve diğer kurumlarla da görüşmeler gerçekleştireceğiz. Amacımız önemi giderek artan sağlık turizmi sektöründen İzmirli hekimlerin de yararlanmasının önünü açmak. Sağlık turizmi, ulaşım, konaklama, eğlence, yeme içme ve sağlık hizmetlerini kapsayan geniş ve önemli bir sektör. İzmir Diş Hekimleri Odası olarak hem kentimiz hem de hekimlerimiz kazansın istiyoruz" dedi.

Geçtiğimiz nisan ayında göreve gelen yeni yönetim kurulunun, öncelikli olarak mesleğin itibarının yükseltilmesi ve diş hekimlerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusundaki projelere odaklanacağının altını çizen Yamangil, "Serbest olarak çalışan diş hekimleri prim günleri ve sigortalılık süreleri dolmasına rağmen emeklilik yaşını beklemek zorundalar. Bu süreçte çalışmaya devam ettikleri için emekli maaşlarında da her yıl bir azalma söz konusu oluyor. Emekli maaşlarının, kamu ve özel sektör ayrımı yapılmadan yeniden düzenlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

KAMUDAKI MESLEKTASLARIN DA ODAMIZA ÜYE OLMASI GEREK

İZMİR Diş Hekimleri Odası'na kayıtlı 2 bin 200 üye olduğunu ve yapılan düzenlemeyle kamudaki meslektaşlarının odaya kayıt olma mecburiyetinin kaldırıldığını hatırlatan Başkan Yamangil, sözlerine şöyle devam etti: "Mesleki sorunların çözümünü daha sağlıklı takip edebilmemiz için kamu sektöründeki hekimlerin de odamıza üye olması gerekiyor. Ayrıca son 10 yılda diş hekimliği fakültesi sayısındaki artış dikkat çekici. İhtiyaç fazlası mezunlar sektörde haksız rekabete ve hizmet kalitesinin düşmesine neden oluyor."

TOLGA TEKİN