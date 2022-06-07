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Haberler Ekonomi Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı Sözleşmeli personel alım ilanı

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı Sözleşmeli personel alım ilanı

Bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe giren sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacak.

07.06.2022, 09:30

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı Sözleşmeli personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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