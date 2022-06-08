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Haberler Ekonomi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı: Kiralar en fazla yüzde 25 artırılabilecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı: Kiralar en fazla yüzde 25 artırılabilecek

. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konut kiralarında yeni zam düzenlemesi hakkında açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor" ifadelerine yer verdi.

08.06.2022, 11:14

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı: Kiralar en fazla yüzde 25 artırılabilecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor." ifadelerine yer verdi.

Bakan Bozdağ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Konut kiralarında, 1 yıl süreyle, bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilecek, üzerindeki artışlar geçerli olmayacak.

Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor..

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