Emekli aylığındaki artış 2500 lirayı geçecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ek gösterge düzenlemesi milyonların yüzünü güldürdü. Kamuda ek göstergesi olmayan, 0-2200 ek göstergeli 2 milyon 800 bin çalışan ve emekli de tarihi düzenlemeden yararlanacak. Yeni memur olanların da emekli ikramiyesi artacak. Emeklilik planı yapanların ek gösterge düzenlemesiyle ikramiye artışından yararlanabilmesi için 15 Ocak 2023'ten önce emeklilik dilekçesi vermesi gerekiyor. Memur ve emekliler öncelikle enflasyon ve toplu sözleşme farkı alacak. Bu tutarın üzerine 2023 başında zam, enflasyon farkı ve 3600 ek gösterge zammı eklenecek. Bugün 2200'den 3600'e çıkartılanlardaki 1391 liralık artış 2500 lirayı geçecek. Kamu çalışanlarına toplu sözleşme farkı, enflasyon farkı, ek düzenlemelerle 2022 Aralık ayında 3600 ek gösterge düzenlemesi daha fazla yansıyacak. Ek göstergeye ilişkin merak edilen soruların yanıtları ile maaşlara yansımaları şöyle: ● Ek gösterge artışından bütün çalışanlar yararlanacak. Yardımcı hizmetler sınıfında yer alıp hiçbir ek göstergesi olmayanlara 600 ek gösterge verilecek. Yapılan düzenlemeler ortaokul, lise mezunu, iki yıllık üniversite bitirenlerin de cebine yansıyacak. 2 yıllık polis koleji mezunları, bekçi, uzman jandarma da yararlanacak.

44 BİN 500 LİRA ARTACAK

● Düzenlemeden hem 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlayanlar hem de yeni başlayan memurlar yararlanacak. Bu tarihten önce işe başlayanların hem emekli ikramiyeleri hem de emekli aylıkları artacak. Yeni memurların emekli ikramiyelerinde artış olacak. ● Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan çalışanların maaşları yaklaşık 100 lira, emekli aylıkları 1234 lira, ikramiyeleri de 44 bin 500 lira artacak. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihteki tüm emekliler ek gösterge artışından 15 Ocak'tan itibaren yararlanacak. İşletme okuyan bir hemşire, din görevlisinin de maaşı, aylığı, ikramiyesi artacak. 3600'ün altında kalan personelin yansıtma oranlarına ilişkin görüşmeler ise sürüyor. ● Yardımcı hizmetler sınıfında yer alıp hiçbir ek göstergesi olmayanlara 600 ek gösterge verilecek. 30 yıl hizmet üzerinden yapılan hesaplamaya göre tazminat yansıtma oranında değişikliğe gidilmemesi durumunda çalışırken alınan maaşlar 98 lira, emekli aylığı 113 lira, ikramiyeler de 4.238 lira yükselecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkartılanların çalışırken aldığı maaşlar yaklaşık 60 lira, aylıkları 1391 lira, emekli ikramiyeleri de 50 bin 145 lira artacak. Lisans mezunu hemşireler, din görevlileri de bu grupta yer alıyor. Ek göstergesi 3600'e çıkanların emekli aylıkları 1234 lira, ikramiyeleri de 44 bin 499 lira artacak. Polislerin emekli aylıkları 1.269 TL, emekli ikramiyeleri ise 44 bin 499 lira artacak.

HİZMETLİLER DE SEVİNDİ

● Kamuda emekli mühendis 4200 ek göstergeyle birlikte 7164 lira aylık alacak, ikramiyesi de 247 bin 408 liradan 258 bin 355 liraya çıkacak. 600 ek gösterge ile çalışan hizmetlinin emekli aylığı 4309 liradan 4422 liraya çıkarken, ikramiyesi de 161 bin 592 liradan 165 bin 830 liraya yükselecek. Şube müdürü ve ilçe müdürlerinin ek göstergelerinin 2200'den 3000'e çıkmasıyla emekli aylıkları 5.470 liradan 5.627 liraya, 30 yıl üzerinden hesaplanan emekli ikramiyeleri de 197 bin 263 liradan 202 bin 909 liraya yükselecek. ● Genel müdürlerin 6400 olan göstergesi 7000'e yükseliyor. Mevcut emekli aylıkları 14 bin 217 liradan 118 lira artışla 14 bin 335 liraya, ikramiyeleri 300 bin 736 liradan 304 bin 974 liraya çıkacak. Genel müdür yardımcısı, daire başkanı gibi 3600 ek göstergeye tabi idarecilerin ek göstergesi 4400'e çıktığında emekli aylıkları 348 lira, emekli ikramiyeleri 14 bin 300 lira artacak. Valilerin ek göstergesi 7600 liradan 8200 liraya çıkarken, mevcutta 16 bin 48 lira aylık alan vali emeklisinin aylığı 16 bin 166 lira olacak.

DİLEKÇENİZİ BEKLETİN

EK gösterge düzenlemesinin yasama dönemi sona ermeden Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Ancak yasadaki düzenlemeler 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Bu tarihteki bütün emekliler, ek gösterge artışından 15 Ocak'tan itibaren yararlanacak. Dolayısıyla bu yıl içinde emekli olanlar emekli aylığındaki artıştan gelecek yıl ocak ayından itibaren faydalanacak. Emekli ikramiyesini bugün alıp emekli olanların Ocak ayında fark almaları söz konusu olmayacak. Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği için, mecbur kalınmadıkça emeklilik dilekçelerinin bu tarihe kadar bekletilmesinde fayda bulunuyor. Memur ve emeklileri temmuz ayında zamlı maaş, aylık ve enflasyon farkı alacak. Zamlı maaşlarla birlikte Ocak ayındaki zam, enflasyon farkı ve ek gösterge zammı eklendiğinde bugün itibariyle emekli aylığındaki 1300- 1400 lira olan artış 2500 liraya ulaşacak.

HAZAL ATEŞ