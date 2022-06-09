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Haberler Ekonomi Gram altın 1.000 lirayı aştı

Gram altın 1.000 lirayı aştı

9.6.2022

Gram altın 1.000 lirayı aştı
DOLAR/TL'deki yükseliş, küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen yurt içinde altın fiyatlarında da rekor getirdi. Gram altın dün 1.000 lira sınırını aştı. Mayıs ayına 900 liranın altında başlayan gram altın fiyatları, 1.000 liranın üzerine çıkarak rekor kırdı. Böylece gram altın geçen yıl sonunda kur ataklarında gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 940 lirayı birkaç günde aşarak daha da yukarılara taşımış oldu. Gram altın fiyatları 1.023 liraya kadar yükselirken çeyrek altın 1.663, Cumhuriyet altını ise 6.631 liradan satıldı. Dolar ve Euro da dün yüzde 2'nin üzerinde yükseldi
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