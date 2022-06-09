Güzel haberler gelebilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, emekliler ve asgari ücretlilerin merak ettiği düzenlemeyle ilgili olarak, "Doğru, enflasyonist bir ortam var. Pandemiden sonraki süreçte böyle bir yere geldik. Önemli olan burada fiyat baskılaması kadar aynı zamanda da insanların alım gücünün artmasıdır." dedi.

Özhaseki, "Eğer ki alabiliyorsanız o önemli. Alamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, alım gücünüz yok olmuşsa işte tehlikeli olan bu. O yüzden de enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı birtakım tedbirler almak da hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır." diye konuştu.

İKİ FORMÜL GÜNDEMDE

'ASGARI ücrete Temmuz zammı geliyor mu' sorusu gündemdeki sıcaklığını korurken 2 formül gündeme geldi. Bunlar prim ve enflasyon farkı formülleri.. Asgari ücret üzerinden damga ve gelir vergisi kaldırılmıştı. Temmuz zammında 6 ay için SGK ve işsizlik sigortası priminin devlet tarafından karşılanması gündeme gelebilir. Bu durumda brüt asgari ücret net asgari ücrete dönüşerek 5.004 TL olarak uygulanabilir. 'Enflasyon farkı' formülünde ise 6 aylık enflasyon kadar zam verilmesi yaklaşımı masada. Yüzde 39,67'lik 6 aylık enflasyon gerçekleşirse; asgari ücret Temmuz zammı ile birlikte 5.940,72 TL olacak.