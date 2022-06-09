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Haberler Ekonomi İzmir'de ekmeğe bir zam daha yolda

İzmir'de ekmeğe bir zam daha yolda

9.6.2022

İzmir’de ekmeğe bir zam daha yolda
İZMIR'DE 3.5 liradan satılan boyoz ve gevreğin 4 liraya çıkacağının açıklanmasının ardından ekmek fiyatlarında da artış gündeme geldi. Şubat ayında gramajı 240'tan 210'a düşürülen ve fiyatı 3 TL'ye çıkan ekmeğe bir zam daha kapıda. İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) ay sonunda yapılacak meclis toplantısında ekmeğin fiyatının 4 lira olması talebi gündeme gelecek. Talebin kabul edilmesi durumunda İzmir'de 210 gram ekmek 4 liradan satılmaya başlanacak. İZTO Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, konunun önümüzdeki günlerde İZTO komisyonunda görüşüleceğini ve zam talebinin iletileceğini belirtti.
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