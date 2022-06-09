Kurbanlık almayı son güne bırakmayın

BALIKESİR'DE Kurban Bayramı'na bir ay kala kurbanlık satışları hareketlendi. Balıklı mahallesi Muhtarı Halil Tığlı, "Köyümüzde yaklaşık 7 bin kurbanlık var. Büyükbaşların fiyatı 20 bin lira ile 60 bin lira arasında. Koç, koyun ve keçi fiyatları ise bin liradan başlayıp, 6 bin liraya kadar çıkıyor. Ortalama küçükbaş fiyatı 3-4 bin TL civarında. Vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Mahalledeki besicilerden Halil İbrahim Uzun ise "Kurbanlık almayı son günlere bırakmayın. Erken alırsanız kârlı çıkarsınız. Elinizi çabuk tutun ve şimdiden hayvan pazarlarına ve besicilere bakın" diye konuştu. ■ SERHAT ŞENKÖKCÜ