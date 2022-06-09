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Haberler Ekonomi Sanayide 5 ayda rekor ihracat

Sanayide 5 ayda rekor ihracat

9.6.2022

Sanayide 5 ayda rekor ihracat
JEOPOLİTİK risklerden kaynaklan ekonomik aktiviteye ilişkin endişelere karşın Türkiye'nin sanayi ihracatı rekorlar kırmaya devam ediyor. Sanayi grubu, 76 milyar 947 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi. Sanayi ihracatında ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artış kaydedildi. Türkiye'nin sanayi dış satımının toplam ihracat içerisindeki payı da yüzde 75,1 oldu. Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 15'i ihracatını artırırken, sadece halı sektörünün dış satımı azaldı. Sanayi bünyesinde yer alan 16 sektörden 12'si, tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi. Sanayi dış satımında öne çıkan pazar Almanya oldu.
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