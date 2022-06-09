TANAP’ın kapasitesinin artmasını Avrupa istiyor

RUSYA-UKRAYNA savaşı nedeniyle enerjide ciddi sıkıntılar yaşamaya başlayan Avrupa'nın imdadına Türkiye yetişti. BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, "Avrupa'dan TANAP'ın kapasitesinin artırılması için talepler var. Sıcak bakıyoruz. Kapasite iki katına çıkacak" dedi. Özcan, enerji güvenliği açısından önemi bir kez daha ortaya çıkan Tuz Gölü depolama tesislerinin kapasitesinin 15 milyar metreküpe çıkartılacağını bildirdi.

TBMM KİT Komisyonu toplantısında sunum yapan Özcan, "Rusya, Ukrayna'dan geçen doğalgaz ana iletim hatlarından yüzde 30'luk bir bölümü kapattı. Bu nedenle Avrupa'ya sevkte yüzde 11 düşüş var. Avrupa özellikle bu krizden sonra 10 yeni doğalgaz terminali yapma kararı aldı. Yani bizim beş sene önce gerçekleştirdiğimiz bu hamle Avrupa tarafından şu anda gündeme alınmış durumda" dedi. ■ ZÜBEYDE YALÇIN