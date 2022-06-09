Türkiye, İngilizler için en cazip tatil merkezi

İNGİLTERE'DE sterlinin en fazla değer kazandığı ülkeler arasında Türkiye ilk sırada yer aldı. İngiltere'de düzenlenen yeni bir ankete göre Türkiye, bu tatil sezonunda İngilizlerin makul fiyatları nedeniyle seyahat için en çok tercih ettiği yerler arasında yer aldı. Anket, Türkiye, İspanya ve Yunanistan'ın İngilizler için en uygun fiyatlı tatil ülkeleri olduğunu ortaya koydu. Polonya ve Hırvatistan'ın da son dönemde yükselişe geçtiği kaydedildi. İngiliz basını, sterlinin son dönemde euro ve dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle İngilizler için birçok yerde tatil yapmanın daha pahalı hale geldiğine, Türkiye'nin ise az sayıdaki istisna arasında yer aldığına dikkat çekti. Ankete katılanların yüzde 88'i, Türkiye'de tatil yapmanın kârlı olduğunu çünkü sterlinin TL karşısında giderek değerlendiğini belirtti. ■ ADEM ÜLKER

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