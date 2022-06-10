‘Felaket tellallarına kulak asmayın’

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yazılı bir basın açıklamasıyla, başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere bazı ekonomi başlıklarında yürütülen Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde hızlı ve çözüm odaklı adımları sürdüreceklerini bildirdi. Döviz fiyatlarında spekülatif ve asılsız iddialara dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların sağduyulu davranarak, felaket tellallarına prim vermemesi çağrısı yapıldı.

DURUŞUMUZ SAĞLAM

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alarak güçlü temeller üzerinde yükselmeye devam ettiği, ekonominin yakaladığı güçlü, dengeli büyüme performansının daim kılınmasının hedeflendiği vurgulandı. Kamu maliyesi ve bankacılık sektöründeki kazanımlara dikkat çekilen açıklamada, "Başta kamu maliyesi ve bankacılık sektörü olmak üzere elde ettiğimiz kazanımlar, ekonomimizin bu sağlam duruşunu destekliyor. Bankacılık sektörümüzün sağlam yapısı ise özel sektörümüzün ve hane halkımızın ihtiyaç duyduğu finansmanın kesintisiz ve en uygun koşullarda sağlanmasına aracı olmaktadır" denildi.

SAĞDUYULU DAVRANIN

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kısa vadeli çıkarlara odaklananların son 20 yıldır risk dediği her faktörü ülkemiz kısa bir süre sonra fırsata çevirmeyi başarmıştır. Bugünlerde de döviz fiyatlarına dair spekülatif ve asılsız iddialarda bulunmaya devam edildiğini görmekteyiz. Kısa vadede çıkar peşinde koşan bir kesimin oluşturduğu tedirginlik ortamı sonrasında, 20 Aralık 2021'de, spekülasyonlarla şişirilmiş döviz kurunun bir günde ne kadar düştüğünü tüm dünya tecrübe etti. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızın bu tecrübeyi unutmayarak bazı kesimlerin manipülatif çıkarlarını gerçekleştirme isteğine karşı sağduyulu olmasında büyük fayda vardır."

ILK ADIM: GES ÇIKARILIYOR

BAKANLIK, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde atılacak ilk adımı açıkladı. Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) çıkarılıyor ve talep toplama işlemleri 15 Haziran'dan itibaren başlıyor. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın tasarruflarını TL cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşviki ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri gerçekleştirilecektir. Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığıyla yapılacaktır