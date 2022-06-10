Kamu imkanıyla kurduğu kuaförde 15 kişiye iş sağladı

KAHRAMANMARAŞ'TA devlet desteğiyle açtığı ve büyüttüğü güzellik merkezinde 15 kişiyi istihdam eden Songül Emektar, yeni şubelerle daha da büyümeyi hedefliyor. Evli ve 3 çocuk annesi olan Emektar (42), yıllarca kuaförlük yaptıktan sonra Halk Eğitim Merkezi'nde kuaförlük kursunda usta öğretici oldu.

Bir süre sonra kendi güzellik merkezini açmaya karar veren Emektar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) uygulamalı girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlayarak belge aldı. Eşiyle hazırladıkları "Kuaför ve Güzellik Salonu Projesi"ne sağlanan destekle 5 koltuklu bir salon açan Emektar, KOSGEB'den geri ödemeli 17 bin lira destek alarak işletmesini büyüttü. KOSGEB sayesinde hayaline kavuştuğunu söyleyen Emektar, aldığı ödüllerle gurur duyduğunu ifade etti.