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Haberler Ekonomi Siirt'te icradan satılık dükkan

Siirt'te icradan satılık dükkan

Sirt'te bulunan 323,87 metrekareli depolu dükkan mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dükkanın satış fiyatı da açıklandı.

10.06.2022, 10:10

Siirt’te icradan satılık dükkan

Mahkeme Siirt'te bulunan dükkan için satış kararı verdi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 17.08.2022 14:25 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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