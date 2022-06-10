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Haberler Ekonomi Turizmde en büyük sorun personel yokluğu

Turizmde en büyük sorun personel yokluğu

10.6.2022

Turizmde en büyük sorun personel yokluğu

ÇEŞME Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, şu an Çeşme'de otellerin doluluk oranının yüzde 70'ler seviyesinde olduğunu belirterek, "Temmuz ve Ağustos rezervasyonları yüzde 60'ı geçti" dedi. Çeşme'de personel sıkıntısının üst seviyede olduğunu belirten Demir, "Bizim sektörde çalışanlar da, işverenler de mutsuz. Pek çok sorunumuz var ama en büyük sorun, personel yokluğu. Öyle bir hale geldik ki, artık birbirimizden, yüksek maaşlarla personel çalıyoruz" diye konuştu.

Demir şunları söyledi: "Antalya'daki bir otel bu yüzden açılamadı. Katlanarak sürecek personel sıkıntısına çözüm bulmak lazım. En önemlisi öğrencileri turizme entegre etmek lazım. Alaçatı'da beach cluplar personel bulamayınca İstanbul'dan personel çalma yoluna gidiyor."

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