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Haberler Ekonomi Zafer Kalkınma Ajansı’ndan Kula projelerine finansman

Zafer Kalkınma Ajansı’ndan Kula projelerine finansman

10.6.2022

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ve Zafer Kalkınma Ajansı'nın ilçedeki projelere büyük destek sağladığını söyledi. Maliyeti yaklaşık 90 milyon lirayı bulan 5 projenin Kula'ya kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Başkan Palabıyık, "54 milyon 700 bin TL'ye mal olacak Kula Jeotermal Enerji ile Teknolojik Sera Kurulumu Projesi ilçemizi canlandıracak. 100 kadar gence burada istihdam sağlanacak. Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO tescilli Kula-Salihli Jeoparkı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı durumunda. Zafer Kalkınma Ajansı bu projeye de 6 milyon 606 bin TL destek sağlayacak. Kula evlerinin restorasyonu için de 16 milyon 680 bin TL verilecek" dedi. ■ BATUHAN ULU
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