Azra Galvaniz’den İzmir’e dev yatırım

Türkiye'nin en büyük 3. sıcak daldırma galvaniz firması olan Azra Galvaniz, uluslararası standartlara uygun kalitesi, teknolojinin son ürünü olan ekipmanları ve alanında uzman ekibi ile 30 bin metrekarelik alana yayılan tesislerinde Türkiye için durmaksızın üretmeye devam ediyor. 100 bin tonluk sıcak daldırma galvaniz havuzuna sahip Azra Galvaniz, İzmir'de dışarıdan karşılanan kaplama ihtiyacına cevap veren bir firma olarak öne çıkıyor. Yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemleri tercih ederek memnuniyeti maksimize eden, hem üretim hem de nakil sürecinde üst düzey güvenlik önlemleriyle çalışan Azra Galvaniz'in İzmir Aliağa'daki fabrikasının açılışına sayılı günler kaldı. 15 Haziran günü siyaset, iş, sanat ve cemiyet hayatından isimlerin katılımıyla yapılacak açılış öncesi Yeni Asır'ı ziyaret eden iş insanı, Azra Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Recep Özekinci firmanın geçmişten günümüze yatırımları hakkında bilgi verdi.

GELECEĞE YATIRIMDIR

Azra Galvaniz'in dünya standartlarındaki projeleriyle sınırsız ve kusursuz hizmet anlayışını birleştiren bir kuruluş olduğunu belirten Recep Özekinci, "Sürdürülebilir sanayi geleceğe yatırımdır sloganı ile çıktığımız yolculukta Azra Galvaniz, hem yaptığı sıcak daldırma galvaniz işlemini hem de yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımı geleceğe attığı bir imza olarak görüyor. Rüzgar gülü ve güneş santralleri çelik konstrüksiyonları, enerji nakil hatları, GSM direkleri, poligon aydınlatma direkleri, köprü imalatları, çelik konstrüksiyon binalar, trafik levhaları, makine parça imalatları, otoyol korkulukları gibi birçok alanda hizmet veriyoruz. Her geçen gün artan üretim ve istihdam kapasitesiyle metal sanayi sektöründe güçlü ve güvenilir bir marka olmayı, hem yurtiçi hem yurtdışına yaptığımız üretimler ile daima daha iyiye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.



İZMİR'DE TEK ŞİRKETİZ

13 metre uzunluğunda, 3.6 metre derinliğindeki İzmir'deki tek Türkiye'deki üçüncü tesis olarak fark yaratacaklarına dikkat çeken Özekinci, "Azra Galvaniz olarak, 30 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, 6 bin metrekaresi galvaniz holü ve 4 bin metrekaresi çelik işleme servis merkezi olmak üzere toplamda 10 bin metrekarelik kapalı üretim alanına sahip tesisimiz ile Türkiye'nin ilk üçünde olan bir fabrikayız. İzmir'in ise birincisi olan Azra Galvaniz olarak kente 100 bin ton sıcak daldırma havuzu inşa ettik. 100 bin tonluk çeliği İzmir'den başka bir yere göndermeden sıcak daldırma yöntemiyle galvanizleyeceğiz. Azra Galvaniz olarak ürün çeşitliliğini ve istihdamı da artıracağız. İzmir'den her ay 7 bin ton ürünü İstanbul, Sakarya, Konya ve Ankara'ya ve İzmir'in çevre illeri, Denizli, Manisa, Aydın'a gönderiyoruz. Bu da her ay yaklaşık 350 Tır'ın gittiğini gösteriyor. Bu hesaba göre yaklaşık 15 milyon TL ülke ekonomisine ve sanayisine katkı sağlayacağız. Bu oranda aylık nakliye maliyetleri ortadan kalkacak" dedi.



GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

İzmir'in Dilovası ve Gebze'den sonra önemli bir konumda bulunduğuna dikkat çeken Özekinci şunları söyledi: "Şu anda İzmir'den yılda 12 milyar dolar civarında demir çelik ihracatı yapılıyor. Bu bölgede ihracat ve üretim arttı. Bu durum demir-çelik sektöründe sıcak daldırma galvaniz yapma ihtiyacını da tetikliyor. 13 metre uzunluğunda, 3.6 metre derinliğindeki İzmir'in en büyük, Türkiye'nin üçüncü büyük galvaniz tesisimizle, sıcak daldırma galvaniz sektöründe çevreye duyarlı, kaliteli ve güvenilir bir marka olarak tanınmak istiyoruz. Yenilikçi ve sürdürülebilir uygulamalar ile çevreye ve ülkemize değer katmayı amaçlıyoruz. Son 2 ay içerisinde İzmir'de 160 kişiyi bünyemize kazandırdık. Faaliyete geçtiğimizde ise yıl sonuna kadar 350 kişiyi istihdam edeceğiz. Tecrübelerime güveniyorum. Bugüne kadar ülkemizde ve Avrupa'da pek çok galvaniz tesisini gezdim, fuarlara katıldım. Hep daha iyisini hedefledim. Galvanizciler Derneği GALDER'in yaptığı çalışmada İzmir'den sektördeki birçok ürünün İstanbul, Sakarya, Ankara ve Konya gibi şehirlere gönderildiği belirlendi. Bu durum firmalar için maddi bir külfet olduğundan İzmir'e bu yatırımı yapmayı uygun gördük. İzmir'in gücüne güç katmaya geldik. Azra Galvaniz olarak ürettiğimiz ürünlerin tekrardan doğaya kazandırılması için çalışıyoruz."



FABRİKAMIZDA AİLE ORTAMI VAR

İZMİR'DE sanat ve sanayiyi birleştiren bir firma olduklarını belirten Özekinci, "Bir ağır sanayi kuruluşu olduğumuz için çalışanlarımız hem fiziksel hem de mental olarak çok yoruluyor. Çalışanlarımız için fabrikamızda bir aile ortamı sağlamak istedik. Ayrıca benim sanata ayrı bir ilgim var. Sanata karşı bakış açınız sizin iç dünyanızdaki inceliği de yansıtıyor. Aldığım mesnevi derslerinden de öğrendiğim tümevarım ve tümdengelim bakışı ve matematikle uğraşan herkesin de bildiği başa dönüş ilkesi benim sanata olan bakışımı da şekillendiriyor. İnsan doğar, büyür, ölür ve tekrar toprağa döner. İşte bu döngüyü bir sergiyle anlatmak istedik" diye konuştu.



İLK KEZ SANAYİ VE SANAT BU AÇILIŞTA BULUŞACAK

İZMİR'DE farkındalık yaratma amacıyla yola çıktıklarını dile getiren Özekinci, "Yaratacağımız farkı açılışımızda da göstermek istiyoruz. Biz buraya farklı bir enerji vermek istiyoruz. Bu şirket benim şahsıma değil İzmir'e ait. Buradaki istihdamı artırmayı, gençlerimizin başarılarında pay sahibi olmayı çok önemsiyorum. İzmir'deki bürokrat, sanayici ve iş insanları dostlarımızla açılışta birlikte olacağız. İzmir'de ilk kez sanayi ve sanatın buluştuğu bir çalışma ve açılış olacak. Bütün sanayicilerin sanatla birleşmesini, çevreye olan duyarlılıklarının artmasına öncü olmasını diliyoruz" görüşünü dile getirdi.