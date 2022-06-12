239 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçiyoruz

HAZINE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep'te iş dünyasına seslenirken, "Kamu maliyesindeki sağlam duruşu sürdüreceğiz. Mali disiplinden taviz vermiyoruz. Satın alma paritisine göre Türkiye 11. sıraya yükseldi" dedi. Enflasyonun dünyanın ortak sorunu olduğunu, gelişmiş ülkelerde enflasyonun son 40 yılın en yükseğine çıktığını ifade eden Bakan Nebati, "Enflasyon bizim için birinci öncelik. Gelire endeksli senetler bireysel yatırımcıya olacak. GES'te asgari getiri garantisi olacaktır. 2022 yılında enflasyonla mücadele kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz"ifadelerini kullandı. Bakan Nebati, A Para tarafından düzenlenen "Para Sohbetleri"ne katıldı. Nureddin Nebati, şunları söyledi:

BIR kısım çevreler ülkemiz üzerinde karamsar senaryolar üretmekte ısrar ediyorlar. Türkiye ekonomisindeki başarıyı gölgelemekten vazgeçmiyorlar. Türkiye liberal bir ekonomi olup serbest piyasa koşullarıyla büyümeye devam etmektedir. Enflasyonla mücadele finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla seferber olmuş durumdayız. Çalışıyoruz ve kazanacağız.

ÖNÜMÜZDEKI dönemde mali disiplinden vazgeçmeden dar gelirli vatandaşlara yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. Buna rağmen güçlü kamu maliyesi düsturundan asla taviz vermiyoruz. Önümüzdeki dönemde gıda ve fiyat komitesinin kararlarıyla enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz

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