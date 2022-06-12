Borsa kaybettirirken altın, döviz prim yaptı

BU hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,24 kayıpla 2.543,10 puandan tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,87 artışla 1.011 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,87 kazançla 6 bin 774 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 2,95 değer kazanarak 17,0120 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 0,95 artışla 17,8860 lira oldu. İngiliz sterlininin satış fiyatı yüzde 1,46 kazançla 21,0440 liraya yükseldi.

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