Çeşme Ontur Hotel’e Avrupa’dan yoğun talep

DALYAN mevkiinde Sakız Adası'na bakan 200 odası ile misafirlerine üst düzey hizmet veren Çeşme Ontur Hotelleri, ilçenin şifalı termal suyundan faydalanmak isteyenlerin de tercihi oldu. Aynı gruba bağlı Onlive Deluxe Oteli 73 odası, her odadan deniz gören manzarası, kapalı havuzları, masaj salonları ve kendine ait özel plajı ile üst segment misafirlerine hitap ediyor.

Ontur Hotelleri Genel Müdürü Gökçe Kesikçiler Buğday, Çeşme Bölgesi'nde daha çok iç pazar ağırlıklı çalıştıklarını belirterek, "Özellikle İngiltere ve Almanya'dan oldukça yoğun talep alıyoruz. Avrupa'dan online kanallardan yapılan rezervasyonlarda yoğun bir artış söz konusu" dedi.

Otellerinde ağırlıklı olarak Ege mutfağını öne çıkardıklarını vurgulayan Buğday, "Bu yıl 4-5 büyük kongremiz var, ağırlıklı olarak tıp kongreleri. 3-6 Haziran arasında Türkiye Klasik Otomobilciler Derneği'nin bir rallisini de yapacağız. Bu yıl İzmir sağlık turizminde inanılmaz hareketlendi. Bunda çok donanımlı yeni hastanelerin, diş kliniklerinin, estetik operasyonları yapan merkezlerin açılmasının çok mühim bir payı var. Şu an İngiltere'den, Fransa'dan, Amerika'dan ve Avrupa'nın tamamından inanılmaz yoğun misafir ağırlıyoruz" ifadelerini kullandı.