GSS borçlarının 10 bin lirası silinecek

SAĞLIK çalışanlarının özlük ve mali haklarını iyileştiren teklifte genel sağlık sigortası borcu olan binlerce vatandaşa nefes aldıracak düzenlemeye gidildi. Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık sigortasından yararlanabilmeleri için kolaylık sağlanacak ve borçlarının 10 bin liraya kadar olan kısmı silinecek. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, primini ödeyemediği için açılan 85 bin 947 dosya bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Gelir testine girip de prim ödemeye müsait olmayanların primleri Sosyal Yardımlaşma Vakfınca ödeniyor. Bağ-Kur'lu ya da sosyal güvencesi olmayıp GSS konusunu ihmal etmiş olanlar var. 10 bin liraya kadar olan borçlar silinecek, bunun üzerinde olanların da yarısının ödenmesi durumunda geri kalan borçtan terkin edilecek. Hastaneye gelenler sağlık sigortası yok diye geri çevrilmiyor. Sigortası varsa SGK'ya fatura ediyoruz, yoksa vatandaşa faturayı kesiyoruz" dedi. Eldemir, Cumhurbaşkanı kararıyla pandemi döneminde sağlık sigortası olsun olmasın prim borcu bulunan herkesin ücretsiz sağlık hizmeti aldığını anımsattı.

EK ÖDEME GELİYOR

DÜZENLEMEYLE Sağlık Bakanlığının toplam gelirleri ve nakit imkânları esas alınarak personele ek ödeme yapılabilecek. Doktor öğretim üyesi ve başasistanlar, tıpta uzmanlık eğitimi verebilmeleri için uzmanı oldukları alanda fiilen en az 1 yıl çalışacak. 1 Ocak 2029'a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek. Teklife göre, doktor ve diş hekimlerinin sabit ek ödemeleri, merkezi yönetim bütçesinden yapılacak. ■ HAZAL ATEŞ