Küresel rüzgar enerjisi Türkiye’ye geliyor

NORDEX Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Genel Müdürü Habib Babacan, dünyayı iki yıl etkisi altına alan Kovid-19 salgını ve ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının küresel enerji, emtia ve lojistik fiyatlarını artırdığını, bu nedenle de Avrupalı rüzgar yatırımcılarının üretim üslerini Türkiye'ye doğru kaydırma kararı aldıklarını ve mevcuttaki üretim kapasitelerini artırdıklarını belirtti. Babacan, "Türkiye'nin diğer ülkelere göre birçok avantajı bulunuyor. Türkiye'nin Avrupa'ya çok daha yakın olması, kimi malzemelerde tırla sevkiyat bulunabilmesi, deniz yolculuğunda da daha kısa mesafelere imkan vermesi başlıca avantajlar olarak öne çıkıyor." diye konuştu.

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