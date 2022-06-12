  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Küresel rüzgar enerjisi Türkiye’ye geliyor

Küresel rüzgar enerjisi Türkiye’ye geliyor

12.6.2022

Küresel rüzgar enerjisi Türkiye’ye geliyor
NORDEX Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Genel Müdürü Habib Babacan, dünyayı iki yıl etkisi altına alan Kovid-19 salgını ve ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının küresel enerji, emtia ve lojistik fiyatlarını artırdığını, bu nedenle de Avrupalı rüzgar yatırımcılarının üretim üslerini Türkiye'ye doğru kaydırma kararı aldıklarını ve mevcuttaki üretim kapasitelerini artırdıklarını belirtti. Babacan, "Türkiye'nin diğer ülkelere göre birçok avantajı bulunuyor. Türkiye'nin Avrupa'ya çok daha yakın olması, kimi malzemelerde tırla sevkiyat bulunabilmesi, deniz yolculuğunda da daha kısa mesafelere imkan vermesi başlıca avantajlar olarak öne çıkıyor." diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA